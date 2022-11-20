Bakan Koca: Şiddet yaşanan hastanenin faaliyetleri durduruldu
Tokat'ta bir hastanede yoğun bakımdaki hastaya uygulanan dehşet verici şiddet görüntülerinin ardından Sağlık Bakanlığı hastanenin faaliyeterini durdurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakım hastasının şiddet gördüğü özel hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Yoğun bakım servisinde bir hastanın, çalışanlarca maruz kaldığı şiddet, kötü muamele görüntüleri kamuoyuna dün yansıyan özel hastanenin faaliyeti, Bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur. Sağlıkta hiç kimsenin güven sarsıcı fiiline toleransımız yoktur."