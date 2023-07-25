Bakan Koca'dan Adana'daki depremle ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Koca, "Bu sabah meydana gelen Kozan merkezli depremde, Adana'da 2 kişi yüksekten atlama ve eşya düşmesine, Osmaniye'de ise 6 kişi yüksekten atlama ve düşmeye bağlı olarak olaydan etkilenmiştir." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından yüksekten atlama ve düşme sonucu Adana'da 2, Osmaniye'de 6 kişinin yaralandığını bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah meydana gelen Adana Kozan merkezli depremde Adana'da 2 kişi yüksekten atlama ve eşya düşmesine, Osmaniye'de ise 6 kişi yüksekten atlama ve düşmeye bağlı olarak olaydan etkilenmiştir. Depremden etkilenen kişiler, olay yerine görevlendirilen 8 ambulans ile hastanelere nakledilmiştir. Hastalarımıza ve depremden etkilenen halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.