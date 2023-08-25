Bakan Koca'dan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı ile ilgili açıklama

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, dün akşam saatlerinde Yunanistan'ın Leros Adası'nda kaza geçirdi.

Kaza hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İş dünyasının ileri gelen isimlerinden Ali Sabancı, eşi Vuslat Doğan Sabancı ile ağır bir deniz kazası geçirmiş, kazada yaralanan Ali Bey ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla İstanbul’a sevk edilmiş; genel durumu iyi olan eşinin de ambulans uçakla İstanbul’a sevki planlanmıştır." dedi.

Esas Holding'den yapılan açıklamada, "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup sağlık durumları takip edilmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.