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Bakan Koca'dan Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu ile ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyon, gastroenteritin etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecek." açıklaması yaptı.

Haber Merkezi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki akşam katıldığı canlı yayın sırasında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Koca, çeşitli programlar için geldiği Konya'da, Karatay 9 No'lu 70. Yıl Karaaslan Aile Sağlığı Merkezinin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunu herkesin merak ettiğini söyleyen Koca, şunları kaydetti:

"Bu sabah kendileriyle birlikteydim. Hepinize çok selamları var. Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyon, gastroenteritin etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecek. Kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten, duacı olan tüm hemşehrilerimize teşekkürlerini iletti."

 

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