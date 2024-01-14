Bakan Koca'nın “Cizre devlet hastanesinin morguna 46 ambulans girdi” iddiaları hakkında paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada dolaşan “Cizre Devlet Hastanesi'nin morguna çok sayıda ambulans giriş yaptığı için morg ve hastane sivillere kapatıldı” iddialarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yalanladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, ''Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yayılmaya çalışılan “Cizre Devlet Hastanesinin morguna çok sayıda ambulans giriş yaptığı için morg ve hastane sivillere kapatıldı” iddiası asılsızdır. Hastanemiz, hiçbir birimi kapatılmaksızın, vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Sosyal medyadaki iddiaların maksadı açıktır. Bu maksat, devletimizi güçsüz göstermektir. İddiaların sahipleri, vatanına ve milletine bağlı olmak yerine terör örgütüne sempati duyanlardır.'' ifadelerine yer verilmişti.