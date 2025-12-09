Bakan Kurum: 27 Aralık'ta Hatay'da son deprem konutlarımızı teslim edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şükran Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı Suriçi Çarşısı 1. Etap Açılış Töreni'nde, Konya'ya yönelik yatırımların sürdüğünü ifade etti.

Bakanlığın Konya'ya kazandırdığı yatırımların toplam tutarının 229 milyar lirayı aştığını anlatan Kurum, kentte altyapıdan üstyapıya, kentsel dönüşümden sosyal konuta ve kültürel ihya projelerine kadar her alanda kapsamlı yatırımlar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Murat Kurum, devam eden 37 milyar liralık projeyle şehrin gelişimine katkı sunmayı sürdürdüklerine dikkati çekerek, "Kadim şehrimizin kalbi Alaaddin Cami ve çevresindeki görüntü kirliliğini ortadan kaldırdık. Evlatlarımız için 16 millet bahçesini Konya'mıza kazandırdık. Esnafımız için Konya Sıfır Atık Sanayi Sitemizi inşa ettik" dedi.

"Hamam kalıntısını şeffaf bir kubbenin altında koruyoruz"

Mevlana Meydanı'ndaki dönüşümden başlayarak Suriçi, Bedesten ve Altın Çarşı'ya kadar uzanan bir kültür vadisi kuracaklarının sözünü verdiklerini anımsatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu muazzam ticari alanımız çevresindeki Kalecik, Mücellit, Kapu ve Erdemşah camileriyle adeta Konya'mızın güzel bir özeti gibi. Bu proje sadece bir mimari yenileme çalışması olmamıştır. Çünkü bu projede Selçuklu'dan miras kalan en büyük hamam kalıntısını şeffaf bir kubbenin altında koruyoruz. Buraya gelen her misafir tarihi bir hamamın sadece izlerini görmeyecek, Selçuklu'nun heybetini hissedecek, Mevlana şehrinin maneviyatını teneffüs edecek. Bu proje bir vizyon eseridir, bir medeniyet iddiasıdır. Özellikle de jeodezik cam kubbemiz, sadece Selçuklu mirasını değil geleceğimizi de koruyacak, Türkiye'nin şehircilik vizyonuna Konya'dan vurduğumuz biz imza olacak."

"Hatay'da son anahtarlarımızı teslim edeceğiz"

Kurum, Türkiye'nin her bir bölgesinde büyük hizmetleri gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, kentsel dönüşümle 81 ilde 10 milyona yakın insanı sağlam konutlara kavuşturduklarını, sosyal konutlarla da yaklaşık 5 milyondan fazla kişiyi ev sahibi yaptıklarını hatırlattı.

Özellikle İstanbul'u olası bir afete hazırlamak için hassasiyet gösterdiklerine değinen Kurum, tüm bunları 11 ildeki asrın inşa çalışmaları sürerken yaptıklarını bildirdi.

Bakan Kurum, hafta sonu Hatay'da bulunduğunu anımsatarak, şöyle devam etti:

"İnşallah 27 Aralık'ta da Cumhurbaşkanımızla Hatay'da son anahtarlarımızı teslim edeceğiz. O gün, Konyalıların emekleriyle büyük bir teşekkürü hak eden Uğur İbrahim Altay kardeşimin gayretleriyle ayağa kalkan Habibi Neccar Camimiz tarihi yürüyüşüne yeniden başlayacak. Bu, Anadolu'daki ilk mescit. Böyle bir önemi var. Hep birlikte yıl sonunda söz verdiğimiz 453 bin yuvamızı kardeşlerimize teslim edeceğiz. 11 ilimizdeki çalışma birkaç cümleye sığdırabilecek bir çalışma değil. Dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir yeniden diriliş seferberliğidir. Bugün Türkiye, 453 binden fazla konutu tamamlayan, saatte 23, günde 550 konut teslim eden bir ülke seviyesine ulaşmışsa bu başarı kararlılığın, azmin ve devlet millet dayanışmasının eseridir. Bu, liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıdır, burada ortaya koyduğu iradedir."

Konya'ya 15 bin 200 konut yapılacak

Yüzyılın Konut Projesi ile 81 ilde 500 bin sosyal konutu hayata geçirdiklerini belirten Kurum, "Dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak, konut ve kira fiyatlarını dengelemek için arzı artırıyor, milletimizin ihtiyacına cevap veriyoruz. Bu büyük adımın bir parçası olarak, baba yurdum Konya'mıza da müjdemizi veriyoruz. Merkezde 9 bin 370, Akşehir'de 500, Ereğli'de 500, Seydişehir'de 500, Beyşehir'de 450, Karapınar'da 300 olmak üzere Konya’mızın 31 ilçesinde toplam 15 bin 200 konutu hemşerilerimize kazandırıyoruz" diye konuştu.