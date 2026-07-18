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Bakan Kurum: 81 ilde yaklaşık 7 milyon vatandaş sosyal konutlara kavuştu

Bakan Kurum, 81 ilde yaklaşık 7 milyon vatandaşın sosyal konutlara kavuştuğunu söyledi.

Haber Merkezi
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Bakan Kurum: 81 ilde yaklaşık 7 milyon vatandaş sosyal konutlara kavuştu
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Bakan Kurum'un sosyal medya hesabındaki videolu paylaşımda, Malatya İkizce'deki sosyal konuta yerleşen Mahmut Dönmez ve eşinin görüşleri yer aldı.

Bakan Kurum: 81 ilde yaklaşık 7 milyon vatandaş sosyal konutlara kavuştu - Resim : 1
Çift, deprem sonrasında karamsarlık yaşadıklarını ancak devletin iki yıl içinde evleri tamamlayıp teslim etmesini büyük bir mutlulukla karşıladıklarını belirtti.

Bakan Kurum: 81 ilde yaklaşık 7 milyon vatandaş sosyal konutlara kavuştu - Resim : 2


Videoda ifadelerine yer verilen Mahmut Dönmez'in eşi, "Evimiz var, her şeyimiz var. Çünkü başımızda devletimiz var." ifadelerini kullandı.

Kurum ise paylaşımında, şunları kaydetti:


"Bugüne kadar 81 ilimizde 7 milyona yakın vatandaşımızı sosyal konutlarla afetlere karşı sağlam konutlarına kavuşturduk. Hanım ablamız ile Mahmut abimiz de Malatya İkizce'de İlk Evim Projemiz ile sahip olduğu yuvalarında huzurla oturuyor."