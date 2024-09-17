  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Kurum, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti
Takip Et

Bakan Kurum, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Kurum, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti
Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti.

"Yerel yöneticilerle istişarelerimiz devam edecek"

Yavaş'ın talebi üzerine gerçekleşen görüşme sonrası Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Kurum, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ı bakanlığımızda kabul ettik. Ankara'nın çevre ve şehircilikle ilgili gündemini ele aldık, talepleri dinledik. Tüm yerel yöneticilerle temas ve istişarelerimiz sürecek" dedi.

TCMB depo ihalelerine toplamda 274,66 milyar TL teklif geldiTCMB depo ihalelerine toplamda 274,66 milyar TL teklif geldiEkonomi

 

Fed’in faiz indirimi sonrası doların seyri tartışılıyorFed’in faiz indirimi sonrası doların seyri tartışılıyorKüresel Ekonomi

 

Gündem
Zeliha Aksaz Şahbaz: SGK, 9,4 milyon kişiye prim borçları için mesaj göndererek ödemeleri talep etmeye başladı
'SGK, 9,4 milyon kişiye prim borçları için mesaj göndererek ödemeleri talep etmeye başladı'
Almanya'nın kararı sonrası Yunanistan'da göçmen endişesi! AB'den ek destek istedi
Almanya'nın kararı sonrası Yunanistan'da göçmen endişesi! AB'den ek destek istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu ile bir araya geldi
Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu ile bir araya geldi
Balıkesir’de 20 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi: 2 gözaltı
Balıkesir’de 20 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi
THY uçağında olay: Dilan Çıtak Tatlıses hostesi dövdü, gözaltına alındı
THY uçağında olay: Dilan Çıtak Tatlıses hostesi dövdü
Özgür Özel: CHP gelince 10 yılın sonunda bir litre rakı 140 TL olacak
Özgür Özel: CHP gelince 10 yılın sonunda bir litre rakı 140 TL olacak