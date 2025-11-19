Bakan Kurum: Adil ve hakkaniyetli bir COP31’e ev sahipliği yapmayı istiyoruz

Ulusal Katkı Beyanı'nın yenilikçi politikalara uyumlu, düşük karbonlu ve iklime dirençli bir gelecek inşa etmeyi amaçladğını ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir yaklaşımı yansıttığını belirten Bakan Kurum ayrıca, "Adil ve hakkaniyetli bir COP31’e ev sahipliği yapmayı istiyoruz" dedi.

Bakan Kurum, COP30’da Türkiye’nin iklim hedeflerini açıkladı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30’ncu Taraflar Konferansı (COP30), Brezilya'nın Belem kentinde devam ediyor. Konferansta Türkiye’yi temsil eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dünkü oturumda Türkiye’nin Ulusal Katkı Beyanı’nı açıkladı. İklim Kanunu’nun bu çerçevede atılan önemli adımlardan biri olduğunun altını çizen Bakan Kurum, "Geri döndürülemez bir noktaya doğru ilerleyen iklim değişikliği, artık yalnızca çevresel bir sorun olmaktan çıkmıştır. Çok daha endişe verici bir şekilde elde ettiğimiz tüm kazanımları tehdit eden boyutlara ulaşmıştır. Türkiye Cumhuriyeti olarak iklim değişikliği üzerinde tarihi sorumluluğumuz sınırlı olmasına rağmen Paris Anlaşması kapsamındaki ortak hedeflerimize ulaşmak için hayata geçirdiğimiz iklim kanunumuzla birlikte bu alandaki kararlılığımızı sürdürüyoruz" dedi.

Türkiye’nin 2035 hedefi: "Emisyonu 643 milyon tona düşürmek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında New York’ta düzenlenen İklim Zirvesi’nde Türkiye'nin 2035 hedefini açıkladığını hatırlatan Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Yeni emisyon senaryolarımız doğrultusunda 2030 yılı için öngörülen 695 milyon tonluk emisyonu, 2035 yılında 643 milyon tona düşürmeyi hedefliyoruz. Şunun altını önemle çizmek isterim ki Ulusal Katkı Beyanımız yenilikçi, politikalara uyumlu, düşük karbonlu ve iklime dirençli bir gelecek inşa etmeyi amaçlıyor ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir yaklaşımı yansıtıyor. Ve yine Ulusal Katkı Beyanımızı sadece bir politika belgesi olarak görmüyor, insanlık alemine verilmiş bir söz olarak görüyor ve en etkin şekilde uyguluyoruz."

"Adil ve hakkaniyetli bir COP31’e ev sahipliği yapmayı istiyoruz"

Bakan Kurum, Türkiye’nin enerjiden sanayiye, ulaşımdan atık yönetimine kadar her sektörde yeşil dönüşüm vizyonuyla "2053 net sıfır emisyon" hedefi’ne güçlü adımlarla ilerlediğini vurguladı. Türkiye’nin COP31 Başkanlığına adaylığını ortaya koyduğunu belirten Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye her fırsatta iklim eylemindeki azmini, liderliğini, iş birliği yolundaki samimiyetini net bir şekilde göstermektedir. Meseleleri bölgesel değil, küresel sorumluluk anlayışıyla odağımıza almaya devam ediyoruz. Bu duruşumuzu çok daha net bir şekilde ortaya koymak için 2022 yılında COP31 adaylığımızı açıkladık. Türkiye olarak sadece tek bir bölgenin değil, özellikle Afrika ve Pasifik gibi kırılgan bölgelerin ihtiyaçlarını da merkezine alan, kimseyi geride bırakmayan, adil ve hakkaniyetli bir Taraflar Konferansı’na ev sahipliği yapmayı istiyoruz."

Bakan Kurum’un iklim diplomasisi

Bakan Kurum, Belem’de BM marjındaki iklim diplomasisi kapsamında bir dizi görüşmelerde bulundu. Bakan Kurum, Brezilya Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Marina Silva, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, Azerbaycan İklim Değişikliğinden Sorumlu Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Muhtar Babayev, Almanya Federal Cumhuriyeti Çevre, İklim Değişikliği, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanı Carsten Schneider, Birleşik Krallık Enerji Güvenliği ve Net Sıfırdan Sorumlu Devlet Bakanı Ed Miliband, Singapur Sürdürülebilirlik ve Çevre Bakanı Grace Fu Hai Yien ile Nepal Tarım ve Hayvancılık Bakanı Madan Prasad Pariyar ile görüştü. Bakan Kurum, görüşmelerinde Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadelede hayata geçirdiği adımlar, çevre ve şehircilik alanındaki örnek projeleriyle ilgili bilgiler verdi.

Avustralya ile COP31 başkanlığı için iş birliği müzakereleri sürüyor

Bakan Kurum, Avustralyalı Bakan Bowen ile görüşmesinde Türkiye’nin COP31’e ortak ev sahipliği konusundaki kararlılığının altını çizdi. Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım da yapan Bakan Kurum, "Küresel iklim gündemine katkı sağlamak için bir fırsat olarak gördüğümüz COP31 adaylığı kapsamında Avustralya ile müzakere sürecindeki gelinen noktayı değerlendirdik. Türkiye olarak sürece her daim iyi niyetle yaklaşıyor, kimseyi geride bırakmadan çalışmaya hazır olduğumuzun altını çiziyoruz. Tüm alanlarda olduğu gibi çevre ve iklim değişikliği alanlarında da iş birliğimizin artarak devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.