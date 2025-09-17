Bakan Kurum, AK Parti'ye katılan Özlem Vural Gürzel ile görüştü

  1. Ekonomim
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ve AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan ile görüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakanlıktaki kabule ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti'mize katılan yeni yol arkadaşımız Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ve AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan ile Bakanlığımızda bir araya geldik. İlçemizin ihtiyaçlarını dinledik, kentsel dönüşüm başta olmak üzere projelerimizi istişare ettik. Daha dirençli, daha güvenli bir İstanbul inşa etmek için güç birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

