Bakan Kurum, Balıkesir'deki hasarlı bina sayısını açıkladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmalarına başlandığını ve 1 yıkık, 13 ağır hasarlı, 61 az hasarlı yapı tespit edildiğini açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından dün hasar tespit çalışmalarımıza başladık. Şu ana kadar gelen ihbarlar neticesinde ekiplerimiz 1 yıkık, 13 ağır hasarlı, 61 az hasarlı yapıyı tespit etti.
"Depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"
Çalışmalarımızı en hızlı şekilde tamamlayıp, şehrimiz ve milletimiz için ne gerekiyorsa yapacağız. Daha önceki afetlerde olduğu gibi burada da vatandaşımızın yanında olacağız. Depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." dedi.
