Bakan Kurum: Bu akşam şehrin yüzde 95’ine elektrik verilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5.9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Düzce merkez ilçe köylerinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Kurum, "Sizlerden destek alıyoruz. Bizim için gurur verici bir durum." diyen bir vatandaşa "Her zaman sizinle birlikte varız. Sizinle beraber yol yürüdük" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da geçmiş olsun dileklerini de iletti.

Bakan Murat Kurum, ilk olarak Düzce’nin Gölyaka ilçesine gelerek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Burada hasar gören binalara tek tek giderek beraberindeki Düzce Valisi Cevdet Atay ve Bakanlık yetkilileriyle incelemelerde bulundu.

Ardından Sarıdere Köyü’n geçen Bakan Kurum, depremde ağır hasar gören Sarıdere Köyü Camisinin yıkılarak en kısa zamanda İlbank desteğiyle, İl Özel İdaresince yapılması talimatı verdi. Buradaki hasarlı konutları da yerinde inceleyen Bakan Kurum, Sarıdere Köyü halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Burada bir depremzede vatandaşla konuşan Bakan Kurum, “Teyzem, şimdi Vali Bey, senin eşyalarını taşıyacak. Sana buraya bir tane konteyner getirecek. Konteynerde kalırsın. Bu arada biz de evinin inşaatını hızlı bir şekilde başlatırız.” dedi. Bakan Kurum, evleri hasar gören diğer vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında da gerekli yardımların yapılacağını ifade etti.

Bakan Kurum ve beraberindekiler daha sonra Çilimli ilçesine geçti. Burada vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Kurum, hasar gören bir apartmana vatandaşların girmemesi için Çilimli Kaymakamı Gizem Baykuş’a binanın tahliyesi konusunda talimat verdi. Bakan Kurum, burada vatandaşları yakından dinledi ve “Tespitlerimizi yapalım. Kalacak yerlerimiz var. Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza başvurabilirsiniz. Bu binaya girmeyelim, kimse oturmasın. Tedbirlerimizi de alalım, içeriye de girmeyelim. Biz sizi misafir edelim. Yarın tespitlerimizi detaylı yapalım. Çıkacak neticeye göre hareket edeceğiz.” dedi.

Bakan Kurum depremzede vatandaşlara yemek tedarikinde bulunulduğunu hatırlatarak, “Başka problemler yaşamayalım, vatandaşlarımız hasarlı evlerinin içerisine girmesinler, izinle girsinler.” diye ekledi. Bakan Kurum, burada vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek “5 yıl ödemesiz, 20 yıl sıfır faizle hak sahibi olurlarsa eğer ödemelerini o şekilde yapıyorlar. Konutzedelerimize Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla yüzde 50’ye yakın sübvansiyon sağlanıyor. Size bir şey olmasın. O yüzden inşallah hızlı bir şekilde biz öbür ihtiyaçlarınızı gideririz. Hiçbir endişeniz olmasın. Ne isteğiniz, ne talebiniz varsa Valimize, Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, milletvekillerimize her an iletebilirsiniz.”

Deprem bölgesindeki ziyaretinin sonunda Düzce Kent Meydanı’na geçen Bakan Kurum, burada da Düzce Valisi Cevdet Atay’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Düzce’de gören binalarla ilgili yetkililer, Bakan Kurum’u bilgilendirdi.

“Tüm kurumlarımız görevinin başında”

Bakan Kurum, bölgede kurulan Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Koordinasyon Merkezi Mobil Aracında çalışmalarla ilgili de yetkililerden bilgi aldı. Ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Kurum, Düzce'de Gölyaka merkezli meydana gelen deprem sebebiyle geçmiş olsun dileklerini ileterek “Allah böyle kaza, bela, afet yaşatmasın diyoruz. Her afette olduğu gibi Düzce'mizde yaşanan afet sonrasında da AFAD'ımızın Türkiye afet planı çerçevesinde tüm kurumlarımız gerekli koordinasyonu sağlamak suretiyle görevlerinin başında afetin ilk anından itibaren yer aldılar. Şiddet itibariyle baktığınızda 5.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bu deprem hem Düzce merkezde hem de yakın illerde, Ankara'da, İstanbul'da, Sakarya'da, Bursa'da ve Kocaeli’nde hissedildi” dedi.

“Tedavi gören vatandaşlarımızın büyük bir kısmı taburcu edildi; 4 vatandaşımızın hastanede tedavileri devam ediyor”

Bakan Kurum, Düzceli vatandaşların depreme karşı oldukça bilinçli hareket ettiklerini belirterek, “Nasıl hareket edilmesi noktasında yapılması gerekenleri harfiyen yerine getiriyorlar. Tüm kardeşlerimize hassasiyetlerinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Yapı hasarlarını hasar tespit ekiplerimiz hızlı bir şekilde inşallah 2-3 gün içerisinde tamamlamak üzere çalışma başlattılar. Tedavi gören vatandaşlarımızın büyük bir kısmı taburcu edildi. 4 vatandaşımızın hastanede tedavileri devam ediyor. İnşallah onlar da kısa zamanda sağlıklarına kavuşacaklar” ifadelerini kullandı.

“4.3 şiddetinde 138 artçı deprem meydana geldi”

Bakan Murat Kurum, depremin şiddetinden bahsederek, “4.3 şiddetinde 138 artçı deprem meydana geldi. En büyük tesellimiz de bu depremlerde hiçbir can kaybımız olmayışıdır. İnşallah el birliği içerisinde tüm süreci vatandaşlarımızla birlikte yürüteceğiz. Şu an sahada hasar tespit çalışmaları bir taraftan başlatıldı. Diğer taraftan da AFAD'ımız, Kızılay'ımız burada vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını, gıda ihtiyaçlarını giderecek çalışmaları valiliğimiz koordinasyonunda yürütüyorlar. Hem Düzce merkezde hem de depremden etkilenen tüm ilçelerde gelen talepler doğrultusunda çadır, battaniye, gıda ihtiyaçları koordinasyon içerisinde yürütülüyor.” dedi.

“Hasar tespitleriyle alakalı bugün 321 binamızda hasar tespit ettik”

Hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarına başladıklarını belirten Bakan Kurum, “Hasar tespitleriyle alakalı bugün 321 binamızda hasar tespitleri yaptık. Gölyaka'da 5 binamız, 8 bağımsız bölümümüz ağır hasarlı gözüküyor. Yine Cumayeri, Gümüşova ve merkezde üç binamız ağır hasarlı. Yurtlarımızı inceledik. Yurtlarımızda herhangi bir hasarımız söz konusu değil. Tüm kamu binaları, okullarımız, hastanelerimiz incelendi. Kısmi az hasarlı kamu binaları var. O binalara ilişkin de tadilatların yapılmasına müteakip burada kamu hizmetleri verilecek. Valiliğimiz bu koordinasyonu yürütecek. Onun dışında çocuklarımızın güvenliğinin sağlanmasına müteakip okullarla ilgili süreci, valimiz vatandaşlarımızı bilgilendirmek suretiyle bu süreci yürütüyor olacak.” şeklinde konuştu.

“Bugün akşam itibariyle şehrimizin neredeyse yüzde 95'ine elektrik veriliyor olacak”

Bakan Kurum, vatandaşların büyük bir kısmının tedbir nedeniyle dışarıda olduklarını söyleyerek, “Bugün akşam itibariyle şehrimizin neredeyse yüzde 95'ine elektrik veriliyor olacak. İçme suyuyla ilgili İller Bankası ile Belediyemiz altyapı hasarlarına baktılar. Birkaç kısmi içme suyu şebekesinde hasar söz konusu. O hasarları suyu kesmeden, bu gece itibariyle tamamlayarak su verilme işini de yürütüyor olacağız. Tespitlerini yaptığımız hasar olmayan yerleşim yerlerinde doğal gaz ve elektrik verilme süreci de koordinasyon içerisinde yürütülüyor olacak. Hasar tespitlerini günlük olarak gerek muhtarlarımız gerek Valimiz, gerek AFAD'ımız yapmış olduğumuz tespitleri vatandaşlarımıza bildirecekler.” diye konuştu.

