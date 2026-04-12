Bakan Kurum: Bugün artık ‘Terör rejimi kimdir?’ sorusunun bir cevabı var: İşgalci İsrail



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün artık ‘Terör rejimi kimdir?’ sorusunun küresel bir cevabı var: İşgalci İsrail. Tarih sizi; hastaneleri, okulları, camileri, kiliseleri bombalayan, bebekleri katleden soykırım suçlusu olarak yazacak. Türkiye ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; dün olduğu gibi, bugün ve gelecekte dünyanın umudu, mazlumların yurdu, barışın vatanı olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.