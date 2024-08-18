Bakan Kurum: Burası kentin en değerli cazibe merkezi olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya’da ziyaretlerde bulundu. Bakan Kurum, Battalgazi ilçesinde hak sahibi vatandaşlar ve muhtarlarla bir araya geldi. Bölgeye yapılacak konutların projesini göstererek vatandaşa bilgi veren Bakan Kurum şunları anlattı:

Burada yine komşularınızla birlikte yaşayın istiyoruz. Düzgün bir iş düzgün bir proje olsun istiyoruz. Konut sayısı olarak burada kaç vatandaşımız yaşıyorsa onlara konutlarımız yetiyor. AFAD'da hak sahibi olanlara AFAD'dan, olmayanlara da proje sınırları içerisinde kentsel dönüşümden hak sahibi yapıyoruz.

"Şehrin en değerli cazibe merkezi olacak'

Vatandaşların rezerv alanlarla ilgili sorularını da yanıtlayan Bakan Kurum şöyle konuştu: Bizim için (yıkılan yerinde) şehre yapmak, burada yapmaktan daha kolay ama burada bu projeleri yapmazsak eğer o şehirdeki canlılık, ticaret, ekonomi devam etmez. Bunu burada tek başına bir müteahhittin, yerel bina sahiplerinin yapması mümkün değil. Böyle bir bütüncül alanı biz inşallah otoparkıyla, yeşil alanıyla çocuk oyunu alanıyla buradaki sosyal donatılarıyla yapıyor olacağız. Hemen yanındaki rezerv alanlarla birlikte burası bütünleştiği zaman şehrin en önemli en değerli cazibe merkezlerinden biri olacak. Bittiği zaman emin olun eskisinden daha değerli olacak. Bunu daha önceden yaptık. İnşallah sizlerle birlikte yeniden yapmak istiyoruz. Bunun için bir aradayız.