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Bakan Kurum, Cemil Tugay ile görüştü: Yerel yönetimlerin bu konudaki sorumluluğunu hatırlattık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile görüştü. Kurum görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için yapılan toplantının sonuçlarını değerlendirerek, yerel yönetimlerin sorumluluğunu hatırlattı ve atılacak adımların takipçisi olacaklarını vurguladı.

Haber Merkezi
AA
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Bakan Kurum, Cemil Tugay ile görüştü: Yerel yönetimlerin bu konudaki sorumluluğunu hatırlattık
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'yı kabul etti. Kurum, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tugay ve Saygılı'yı bakanlıkta kabul ettiğini belirtti.

"Yerel yönetimlerin bu konudaki sorumluluğunu hatırlattık"

Görüşmede, can çekişen İzmir Körfezi için geçen hafta İzmir'de bilim insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle yaptıkları önemli toplantının sonuçlarını ele aldıklarını ifade eden Kurum, "Bakanlığımızın ve bilim insanlarımızın tespitlerini değerlendirdik. Yerel yönetimlerin bu konudaki sorumluluğunu hatırlattık. Bilim insanlarımız İzmir Körfezi'nin temizlenmesi için yerel yönetimlerimizin uygulayacağı yol haritasını çıkarıyor. Bakanlık olarak yerel yönetimlerle istişare ederken atılması gereken adımların da takipçisi olacağız." dedi.

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