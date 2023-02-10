Bakan Kurum: Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlatacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AFAD Gaziantep Müdürlüğündeki Deprem Koordinasyon Merkezi’nde Kahramanmaraş merkezli depremlerin son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye genelinde 12 bin 141 bina ve 66 bin 58 bağımsız bölümün yıkık veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettiklerini belirten Kurum, “10 ilimizde eş zamanlı olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini başlatmış olacağız." dedi.

Bakan Kurum, e-Devlet ve hasartespit.csb.gov.tr adresleri üzerinden depremden etkilenen evlerin hasar durumuna ilişkin bilgi alınabileceğini de bildirdi.