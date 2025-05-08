Bakan Kurum duyurdu! İstanbul Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul Kentsel Dönüşüm Komisyonu kurulması kararı aldık. Valimiz başkanlığındaki komisyonda belediyelerden gelen talepleri değerlendirip hızlı bir şekilde kararları alacağız. Komisyonun siyaset üstü bir bakışla İstanbul'un dönüşümü adına yapılması gereken her iş ve işlemi yürütecek" ifadelerini kullandı.

"Tüm belediye başkanlarımızı bu sürece sahip çıkmaya çağırıyoruz"

Diğer taraftan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul depremi sonrası 452 bin ev ve iş yerinin incelendiğini söyleyen Bakan Kurum, "Tüm belediye başkanlarımızı bu sürece sahip çıkmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'un konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde: "“6 Şubat 2023’te tarihimizin en büyük felaketini yaşadık. Depremin ilk dakikaları itibarıyla devlet, millet el ele vererek tam bir dayanışma içerisinde yaralarımızı sardık. Toplamda 453 bin ev ve iş yerini inşallah yıl sonuna yetiştirmek için alın teri döküyoruz.

"İstanbul’umuzun yüzde 60’ı güvenli hale gelmiş durumdadır."

Riski bölgelerin en başında İstanbul’umuz gelmektedir. Şu anda 2025 yılı itibarıyla İstanbul’umuzda 8 milyon 70 bin ev ve iş yerimiz bulunuyor. Bunun 3 milyon 393 bini 2 bin yılı ve öncesinde. 2 bin yılında İstanbul’un tamamı riskli iken yapmış olduğumuz düzenlemeler, mevzuat değişiklikleri ve inşa çalışmalarıyla bugün İstanbul’umuzun yüzde 60’ı güvenli hale gelmiş durumdadır. Ancak halen acilen dönüşmesi gereken 600 bin konutun olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz.

2012 yılından bugüne tam 923 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. 10 binlerce mimar, mühendis, işçi kardeşimizle birlikte şehrimizin 39 ilçesinde konut ve iş yerimizi dönüştürüyoruz.

Kredi ve hibe desteğini artırarak toplam destek miktarımızı 1.5 milyondan 1 milyon 875 bin TL’ye çıkardık. İstanbul’umuzda 62 bin konutumuz Yarısı Bizden kampanyası kapsamında dönüşüm sürecini yürütmektedir. 21 bin ev ve iş yerimiz bu kapsamda inşa faaliyetleri süratle devam etmektedir.