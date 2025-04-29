Bakan Kurum duyurdu: İstanbul'da bugün itibarıyla 25 bin 17 bina incelendi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamasına göre İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmaları kapsamında 25 bin 17 bina incelendi. Bakan Kurum'un paylaşımına göre bu çalışmalar sonucu 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğu tespit edildi.
İstanbul, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü 6.2'lik depremle sarsıldı. Merkez üssü Silivri olan deprem sonrası il genelinde gelen ihbarlarla birlikte hasar tespit çalışmaları başlatıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul'da yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin son verileri kamuoyuyla paylaştı.
Bakan Kurum açıklamasında, şu ana kadar 25 bin 17 binanın incelendiğini, bu binalardan 22 bin 89’unun hasarsız, 2 bin 928’inin ise az hasarlı olduğunun belirlendiğini ifade etti.
Kurum, hasar tespit çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını vurguladı.
İstanbul'da bugün itibarıyla;— Murat KURUM (@murat_kurum) April 29, 2025
📌 25 bin 17 binayı inceledik.
📌 22 bin 89 binanın hasarsız,
📌 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik.
Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız. pic.twitter.com/AoK6H1YISu