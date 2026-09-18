Bakan Kurum duyurdu: TOKİ’ye kalan borcunu kapatana yüzde 25 indirim
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’den ev veya iş yeri alan vatandaşlar için indirim kampanyasını duyurdu. 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını kapatan vatandaşlara yüzde 25 indirim uygulanacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ’den ev veya iş yeri alan vatandaşlara yönelik yüzde 25 indirim kampanyasını duyurdu.
Kampanya kapsamında borcunun tamamını kapatanlara yüzde 25 indirim uygulanırken, borcunun bir kısmını peşin ödeyenler de belirli şartlarla indirimden yararlanabilecek.
TOKİ ile evini, iş yerini alan vatandaşlarımız için indirim kampanyamız başlıyor. Borcunun tamamını peşin kapatan vatandaşımıza yüzde 25 indirim yapacağız.@Toki_Kurumsal pic.twitter.com/1AGeCUVvRV— Murat KURUM (@murat_kurum) September 18, 2026
22 Eylül’de başlayacak
TOKİ’nin indirim kampanyası 22 Eylül-19 Ekim 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Borcunun tamamını kapatmak isteyen hak sahiplerine yüzde 25 indirim yapılacak.
Borcunun tamamını kapatamayacak hak sahipleri de kalan borç bakiyesinin en az yüzde 25’ini peşin ödemeleri halinde yüzde 25 indirimden yararlanabilecek.
Kimler yararlanabilecek?
Kampanyadan, TOKİ tarafından satışları 2025 yılı haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksitleri 2025 yılı haziran ayı sonu itibarıyla başlamış konut ve iş yeri hak sahipleri yararlanabilecek.
Geri ödeme taksitlerinin başlamasının üzerinden 12 aydan daha az süre geçen hak sahipleri ise kampanyadan faydalanamayacak.
Başvurular bankalar üzerinden yapılacak
Kampanyadan yararlanmak isteyen hak sahipleri, satış işlemlerini gerçekleştiren bankaya başvurarak peşin ödemelerini yapabilecek.
Belirtilen tarih aralığından sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde ise kampanyadaki indirim oranı uygulanmayacak.