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Gençlere konut projesi müjdesi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yılbaşı itibarıyla sunulacak konut projesinde gençlere kontenjan tanınacağını söyledi.

Haber Merkezi
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Gençlere konut projesi müjdesi!
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya Millet Bahçesi Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya geldi.

Bakan Kurum, önümüzdeki yılın başında hayata geçirilecek yeni sosyal konut projesinde gençlere kontenjan tanınacağını kaydetti.

Deprem bölgesindeki çalışmalardan bahsederek, "Devletimizin gücüyle gurur duyun ve bunu her yerde göğsünüzü gere gere anlatın. Dünyanın neresine giderseniz gidin böyle bir afet karşılığında böyle aksiyonu alabilen bir devletle, milletle karşılaşamazsınız" dedi.

Konya programı kapsamında Mevlana Meydanı’nı ziyaret eden Bakan Kurum, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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