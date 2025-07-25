Bakan Kurum orman yangınlarının bilançosunu açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangınların kontrol altına alındığı bölgelerde ilk tespitlere göre Karabük’te 56, Bilecik’te 16, Sakarya’da 12 ve Antalya’da 3 olmak üzere toplam 87 bağımsız birimin ağır hasarlı ya da yıkılmış durumda olduğunu açıkladı.

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Kurum, "Çalışmalarımız tamamlandığında hızla yaraları saracağız" ifadelerini kullandı.