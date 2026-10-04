Bakan Kurum Pre-COP Zirvesi'ne başkanlık edecek

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pasifik ada ülkeleri Fiji ve Tuvalu, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde kritik öneme sahip Pre-COP toplantılarına ev sahipliği yapıyor.

COP31 Başkanı Kurum da Antalya'daki müzakereler öncesinde Pre-COP toplantılarına başkanlık edecek. 5-8 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek Pre-COP Zirvesi'ne katılacak liderler, Fiji'de bildiri imzalamadan önce yaklaşık 10 bin nüfuslu bir atol grubu olan Tuvalu'da bir gün geçirecek.

Liderler, ada hayatını deneyimleyecek, deniz seviyesinin yükselmesine karşı koymak için tasarlanan ıslah edilmiş karasal alanları ve güneş enerjisi projelerini yerinde inceleyecek.

Öte yandan, kasımda Antalya'da yapılacak COP31 Zirvesi'nde varılacak anlaşmalar üzerinde Fiji'de müzakereler yürütülecek. Bu müzakerelere yaklaşık 4 bin delegenin katılması bekleniyor.

COP31 Başkanı Kurum bir dizi ikili görüşme yapacak

COP31 Başkanı Kurum, yarın Fiji'de düzenlenecek karşılama töreninde "COP31 Antalya ve Eylem Gündemi"ni açıklayacak. Kurum'un BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin yöneticileri, diğer ülkelerin iklim ve enerji bakanları ile de ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kurum, salı günü Tuvalu'da düzenlenecek Liderler Programına katılacak, liderlerle birlikte Tuvalu Kıyı Uyarlama Projesi'ni yerinde inceleyecek. Kurum, aynı gün Fiji'de düzenlenecek Liderler Genel Oturumuna katılıp Pre-COP'tan Antalya'da gerçekleştirilecek COP31'e uzanan süreçteki öncelikleri anlatacak.

Murat Kurum, siyasi ivme oluşturulması ve Pasifik ülkelerinin iklim krizine ilişkin önceliklerinin küresel gündeme taşınması için çaba gösterecek.

Çarşamba günü Pre-COP'un açılış ve ana konuşmasını gerçekleştirmesi beklenen COP31 Başkanı Kurum, ikili görüşmeler de yapacak. Gözlemci Gruplar ile Bakanlar Diyaloğuna katılacak olan Kurum'a daha sonra UNFCCC ekibi tarafından brifing verilecek.

Perşembe günü ise aile fotoğrafı organizasyonuna katılması beklenen Kurum, daha sonra sırasıyla Finansmana Erişim ve Okyanus ve İklim Bağlantısı başlıklı ana oturumlarda konuşacak. COP31 Başkanı Kurum, bu oturumlarda Türkiye'nin COP31 Eylem Gündemi öncelikleri dahil olmak üzere Trabzon Mavi Diyaloğundan önemli mesajları vurgulayacak.

Pasifik Pre-COP, 1,5 derecelik bir aralığı korumak, iklim finansmanına erişimi iyileştirmek, okyanus-iklim bağlantısını yükseltmek, Pasifik'in seslerini ve liderliğini güçlendirmek üzere 4 tema etrafında konumlandırıldı.