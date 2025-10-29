Bakan Kurum'dan Sındırgı depremi açıklaması: 80’i konut 127 bağımsız bölüm ağır hasarlı

  1. Ekonomim
Bakan Kurum,"(Sındırgı depremine ilişkin) "Şu ana kadar 3 bin 684 bağımsız birimi inceledik, 80'i konut 127 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu belirledik." ifadelerini kullandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan hasar tespit çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Hiçbir vatandaşımızın canına zarar gelmedi"

Bakan Kurum, depremde can kaybı yaşanmadığını belirterek, "Sındırgı'da bir önceki deprem neticesinde ağır hasarlı tespit ettiğimiz ve boşalttığımız üç bina yıkıldı, çok şükür ki hiçbir vatandaşımızın canına zarar gelmedi." dedi.

"Hızla gereken adımları atacağız"

Kurum, bölgede kapsamlı bir inceleme yürüttüklerini belirterek şu bilgileri paylaştı, "Şimdi tüm Sındırgı'da yapıları tekrar teker teker tarıyoruz. Şu ana kadar 3 bin 684 bağımsız birimi inceledik, 80'i konut olmak üzere 127 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu belirledik. Çalışmalar neticesinde hızla gereken adımları atacağız." Bakan Kurum, ekiplerin sahada titizlikle çalıştığını vurguladı ve vatandaşların güvenli alanlarda kalmaları yönünde çağrıda bulundu.

