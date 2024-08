Bakan Kurum yangından zarar gören konutların sayısını açıkladı

Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli incelemelerde ve temaslarda bulunmak üzere Hatay'a geldi. Bakan Kurum, programına İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi'nde bulunan TOKİ şantiyesinde incelemelerde bulunarak başladı. Bakan Kurum, TOKİ şantiyesindeki incelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Zarar tespit çalışmaları hakkında bilgi verdi

Bakan Kurum, yangından etkilenen bölgelerde yürütülen zarar tespit çalışmaları hakkında bilgi vererek, “İzmir'imizin Karşıyaka ilçesinde rüzgarın da etkisiyle yangın yerleşim yerlerine ve sanayi bölgelerine sıçradı. 5 ayrı hasar tespit ekibimiz, bakan yardımcımız yangından etkilenen tüm illerde Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinesinde ekiplerimiz de yangından etkilenen tüm bölgelerde soğutma işlemlerinin başlamasını müteakip hasar tespit çalışmalarını yürütmektedir. Yaptığımız ilk çalışmalar neticesinde İzmir'de 52 bina 97 bağımsız bölümün incelemelerini yaptık. Bunlardan 43 bina, 45 bağımsız bölümün yangından etkilendiğini ağır yıkık veya orta hasarlı olduğunun tespitini yapmış olduk. An itibarıyla yangın Tarım ve Orman Bakanımızın da açıkladığı gibi kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Tire ve dün gece başlayan Urla yangınında da soğutma çalışmalarının bitmesiyle hasar tespit çalışmalarını ekiplerimiz orada da yürütecektir. Bununla beraber Manisa'mızın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallemizde çıkan orman yangını sebebiyle Boyalı ve Karayakup köylerimiz de yangından etkilendi. Soğutma çalışmalarımızın bittiği alanlarda hasar tespit çalışmalarını ekiplerimiz yürütüyorlar. 3 ekibimizi bölgeye sevk ettik. Şuanda 46 binamızda 66 bağımsız bölümde incelmelerimizi yaptık. 36 bina 52 bağımsız bölümünde etkilendiğini ağır yıkık, acil yıkılacak bina olarak tespitlerini yapmış olduk. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her depremde, selde, yangında milletimizi bir an olsun bile yalnız bırakmadık” dedi.