Bakan Kurum: Yıl sonuna kadar 453 bin deprem konutunu teslim edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da bir otelde düzenlenen "Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, gayrimenkul sektörünün temsilcileriyle, sektörün geleceğini konuşmak, gayrimenkulün teknolojiyle donatılmasını sağlamak için bir arada olduklarını söyledi.

"Saatte 23, günde 550 konut üretiyoruz"

Kurum, tüm sürdürülebilir uygulamaları deprem bölgesinde de hayata geçireceklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak deprem bölgemizi sadece konutlarıyla değil her boyutuyla yeniden ayağa kaldırıyoruz. 11 ilimizde öyle bir hızla çalışıyoruz ki saatte 23, günde 550 konut üretiyoruz. Şimdiye kadar dile kolay 250 bin konutu teslim ettik.

Bu ne demek biliyor musunuz? Neredeyse bir Avrupa ülkesi demek ve bir bu kadarını daha şu an yapıyoruz. Tüm bu konutlarda gerek süre gerek kullanılan teknoloji, gerekse üretilen konut sayısı bakımından dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Türk yapı sektörünün gücünü bir kez daha tüm dünyaya gösterdik.

Yıl sonuna kadar söz verdiğimiz gibi evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız daha çok çalışacağız, bu sayıyı 453 bine çıkaracak ve tüm afetzede kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız. Türk milletinden başka hiçbir millet, bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde, neredeyse yarım milyon konutu eş zamanlı olarak inşa edemez, tamamlayamaz, teslim edemez."

"Şehri afetlere dirençli hale getireceğiz"

Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşümün önemine değinerek, 23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan depremin hatıralardan bir an bile çıkarılmaması gerektiğini vurguladı.

Depreme karşı kentsel dönüşümün aciliyetine dikkati çeken Kurum, "İstanbul'umuzda kentsel dönüşüm çok elzem, milli güvenlik meselesi olduğunu her zaman izah ediyoruz. Hem kentsel dönüşüm hem sosyal konut projeleriyle şehri afetlere dirençli hale getireceğiz. Tüm birimlerimizle, genel müdürlük ve başkanlıklarımızla sektörün önünü açacak her türlü desteği sağlamaya dün olduğu gibi bugün de devam edeceğiz" dedi.

Yıl sonunda 81 ilde yeni bir sosyal konut hamlesine başlayacaklarını anımsatan Kurum, sosyal konut projelerinde de girişimcilerden yapı sektörüne dair yeni projeleri ortaya koymalarını, yeni teknolojileri geliştirmelerini ayrıca beklediklerini kaydetti.