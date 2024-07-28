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Bakan Kurum'dan 2021'deki Manavgat yangınına ilişkin paylaşım

Bakan Kurum'dan 2021'deki Manavgat yangınına ilişkin yaptığı paylaşımda, "O yangınları ve bizlerde bıraktığı izleri silmek için verdiğimiz çabaları asla unutamayız. Çok şükür ki o acı günler artık geride kaldı, vatandaşlarımızın yüzü gülüyor" dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Kurum'dan 2021'deki Manavgat yangınına ilişkin paylaşım
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçen Antalya Manavgat'ta 2021'de yaşanan yangını ve izlerini silmek için çaba verildiğini ve acı günlerin geride kaldığını bildirdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Manavgat'ta yaşadığımız yangın tarihimizin en büyük yangınlarından biriydi. O yangınları ve bizlerde bıraktığı izleri silmek için verdiğimiz çabaları asla unutamayız. Çok şükür ki o acı günler artık geride kaldı, vatandaşlarımızın yüzü gülüyor. Şimdi aynı anlayış ve kararlılığı asrın felaketini yaşayan vatandaşlarımız için gösteriyoruz. Deprem bölgesinde de her bir ailemizin yüzü gülene kadar aynı gayretle çalışacağız."

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