  3. Bakan Kurum'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Bakan Kurum'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Kurum'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
Kurum, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, şunları kaydetti:
"Cumhuriyet'imizi ilelebet payidar kılmak için ömrünü vakfeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Mücadeleyle, kahramanlıkla yoğrulan bu topraklardan aldığımız emaneti istikbale taşımak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz."

