Bakan Kurum’dan 36 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yarın 41 il için sağanak uyarısı yaptı. Meteoroloji, İstanbul'un arasında olduğu 5 il için yarın turuncu kodlu, 36 il için ise sarı kodlu uyarı yayınladı.

4 il için turuncu, 36 il için sarı kod

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuvvetli yağışlar devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün İstanbul Anadolu Yakası için bugün akşam ve yarın öğle saatlerinden sonrasına yönelik turuncu uyarısı var. Bursa, Sakarya, Kocaeli ve Yalova için turuncu kodlu, 36 ilimiz için ise sarı kodlu meteorolojik uyarısı bulunuyor. Bizler tüm tedbirlerimizi alıyoruz, vatandaşlarımızın da dikkatli olması büyük önem taşıyor. Lütfen meteorolojik uyarıları takip edelim, risk oluşturabilecek durumlardan uzak duralım" ifadelerini kullandı.