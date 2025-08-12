  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Kurum'dan Balıkesir depremiyle ilgili açıklama: 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı
Takip Et

Bakan Kurum'dan Balıkesir depremiyle ilgili açıklama: 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir’de meydana gelen depremin ardından, 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık; Manisa’da 41 binada 53 bağımsız bölümün ağır hasarlı yapı olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Kurum'dan Balıkesir depremiyle ilgili açıklama: 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı
Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Kurum, "Vatandaşımızdan talep gelse de gelmese de, ihbar gelse de gelmese de; bilhassa Sındırgı’mızdaki tüm binalarımızı tarayacağız. Cuma günü taramalarımızı tamamlamış olacağız" diye konuştu.

Kurum, "Balıkesir'de 152 binada 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu, Manisa'da 41 binada 53 bağımsız bölümün ağır hasarlı, yıkık olduğunu tespit ettik" dedi.

"İlk olarak TOKİ'nin inşa ettiği 100 ev verilecek"

Bakan Kurum konuşmasını şöyle sürdürdü:

"TOKİ’mizle merkezde halihazırda inşasını yaptığımız 100 evimiz var, bunları da buradaki hak sahibi vatandaşlarımıza sunmak için çalışmamızı başlattık. İnşallah mayıs ayı içinde teslimini yapmış olacağız. 1,5 ay içinde köy konutlarımızın inşası da başlayacak."

Hydrotime, 65 ülkeye ihracat yaparak Konya’dan dünyaya açılıyorHydrotime, 65 ülkeye ihracat yaparak Konya’dan dünyaya açılıyorŞirket Haberleri

 

ABD enflasyon verisi açıklandıABD enflasyon verisi açıklandıKüresel Ekonomi

 

Gündem
Çanakkale'deki orman yangınında alevler içinde kalan site sakinleri o anları anlattı: Tavuklarımla, arılarıma çok üzülüyorum
Çanakkale'deki orman yangınında alevler içinde kalan site sakinleri o anları anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili ile bir araya geldi
Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili ile bir araya geldi
Bakan Kurum’dan, Balıkesir ve Sındırgı belediyelerine çağrı: Gelin hep birlikte kentsel dönüşümü gerçekleştirelim
Bakan Kurum’dan, Balıkesir ve Sındırgı belediyelerine çağrı: Kentsel dönüşümü gerçekleştirelim
Avukat Rezan Epözdemir'e yönelik "rüşvet" soruşturması: 1 şüpheli gözaltına alındı
Avukat Rezan Epözdemir'e yönelik "rüşvet" soruşturması: 1 şüpheli gözaltına alındı
Bakan Güler: Terörsüz Türkiye hedefi ülkenin tamamını kuşatan bir kardeşlik çağrısı
Bakan Güler: Terörsüz Türkiye hedefi ülkenin tamamını kuşatan bir kardeşlik çağrısı
CHP’den memur ve emekli teklifine tepki: İktidar şapkadan ‘kalıcı yoksulluk’ çıkardı
CHP’den memur ve emekli teklifine tepki: İktidar şapkadan ‘kalıcı yoksulluk’ çıkardı