Bakan Kurum’dan, Balıkesir ve Sındırgı belediyelerine çağrı: Gelin hep birlikte kentsel dönüşümü gerçekleştirelim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 10 Ağustos Pazar günü Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin Balıkesir Caddesi'nde incelemelerde bulundu. Kurum, yaptığı incelemelerin ardından basın açıklaması yaptı.

"800'ü aşkın artçı deprem meydana geldi"

Balıkesir ve Manisa’ya geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kurum, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan depremin ardından şu ana kadar da 800’ü aşkın artçı deprem meydana geldiğini bildirdi.

Bakan Kurum, devletin, depremin ilk anından itibaren tüm birimleriyle sahada olduğunu, çalışmaların hep birlikte, koordinasyon içerisinde titizlikle sürdürüldüğünü aktardı.

Beslenmeden barınmaya, arama kurtarmadan enkaz kaldırmaya, hasar tespite kadar her alanda hizmet vermeye gayret ettiklerini dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

"Hasar tespit ekiplerimiz, başta Balıkesir olmak üzere depremden etkilenen tüm illerde, 37 mahallede, 774 binada tam bin 500 bağımsız bölümde inceleme yaptılar. Balıkesir’de 152 binada 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu, Manisa’da 41 binada 53 bağımsız bölümün depremden ağır hasar aldığının ya da yıkık olduğunun tespitini yaptık.

"Bilhassa Sındırgı’daki tüm binalarımızı tarayacağız"

Biz vatandaşımızdan talep gelse de gelmese de ihbar gelse de gelmese de bilhassa Sındırgı’daki tüm binalarımızı tarayacağız. Bugün ekip sayısını 250’ye çıkarıyoruz ve vatandaşlarımızdan ricam şudur, ekiplerimiz bu manada girilmedik bina, çalınmadık kapı bırakmayacaklar.

Ama vatandaşlarımız kendilerinin riskli gördüğü binaya ya da hasar gördüğü binaya kesinlikle girmesin, yaklaşmasın. Burada hasar tespit çalışmalarımızın sonlanmasını beklesinler. Burada yapılan her hasar tespiti aynı gün içerisinde duyurulucak. Bu binalarımız,tespitler yapıldıktan sonra hasarsız ise o binalara girilmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Onun dışında, tespiti yapılmamış veya ağır, orta hasarlı olan binalara kesinlikle girilmemeli.

"AFAD bugün yaklaşık 60 konteynerin kurulumunu bitirmiş olacak"

Depremden hasar görmüş, bilhassa köyde yaşayan vatandaşlarımızın, konteyner ihtiyacı için AFAD bugün yaklaşık 60 konteynerin kurulumunu bitirmiş olacak. Buna ilaveten, valiliğimizin çalışmalarıyla birlikte, bugün konteyner isteyen, depremde hasar görmüş, evi yıkılmış tüm vatandaşlarımızı inşallah akşam itibarıyla konteynerlara yerleştirmiş olacağız.

Cuma gününe kadar Sındırgı’nın tamamında vatandaşlarımızdan talep gelse de gelmese de taramalarımızı tamamlamış olacağız ve fotoğrafı net bir şekilde milletimizle paylaşmış olacağız."

"48 ahırımız depremden hasar görmüş"

Bakan Kurum, tüm bunlar tamamlanır tamamlanmaz, AFAD'ın hak sahibi çalışmalarının devam edeceğini belirterek, Sındırgı merkezde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca yapılan konutlar bulunduğunu, buradan 100 konutu Sındırgı merkezde hak sahibi olan vatandaşlara vereceklerini açıkladı.

Kurum, şöyle devam etti:

"İnşallah mayıs ayı içerisinde de bu konutların teslimini yapmış olacağız. Yine köy konutlarına ilişkin arkadaşlarımıza talimatlarımızı verdik. Bir buçuk ay içerisinde köy konutlarımızın inşası başlayacak ve hak sahibi olan vatandaşlarımızın talep etmeleri halinde, yerinde çelikten köy evlerini de yapıyor olacağız.

Diğer taraftan, telef olmuş hayvanlarımıza ilişkin valiliğimiz gerekli desteği ve yardımı Tarım ve Orman Bakanlığımızla birlikte yürütüyor olacak. 48 ahırımız depremden hasar görmüş. Burada da vatandaşlarımızın geçici ahırlarıyla ilgili desteklerimizi valiliğimizin, AFAD'ımızın koordinasyonunda yapıyor olacağız.

Evlerimizi deprem şehirlerinde en kısa sürede yeniden gözden geçirmeliyiz. Depreme karşı dirençli hale getirmek durumundayız. Burada hep birlikte siyaset üstü bir bakışla, Balıkesir Belediyemize de Sındırgı Belediyemize de 81 ilimizdeki diğer belediyelerimize de çağrımız; gelin hep birlikte kentsel dönüşümü gerçekleştirelim. Bu anlamda bakanlığımız, belediyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda bizden talep edecekleri işlerle ilgili her türlü desteği verecektir. Devletimiz her türlü desteği verecektir ve gerekli adımları inşallah hep birlikte atmak mecburiyetindeyiz. Gelin hep birlikte el ele, omuz omuza bu dönüşümü gerçekleştirelim. Bu acıları bir kez daha yaşamayalım.”

"Savcılığımız gerekli tahkikatı yapacak ve varsa eğer sorumlularından da her türlü hesabı soracağız"

Kurum, bir gazetecinin, depremde yıkılan binada kolon kesildiği iddialarıyla ilgili sorusu üzerine, "Bu iddiaları başsavcılığımız detaylı bir şekilde bilirkişiler nezdinde inceliyor. Depremden önce kolon kesilip kesilmediği ya da buradaki fırın sebebiyle herhangi bir hasar görüp görmediğine ilişkin her türlü etüt yapılmaktadır. Savcılığımız gerekli tahkikatı yapacak ve varsa eğer sorumlularından da her türlü hesabı soracağız. Bu noktada bina sahibi ve müteahhitine ilişkin zaten Adalet Bakanlığımız bir karar verdi. İncelemelere müteakip de gerekli hukuki ve adli soruşturmalar sürecektir” dedi.