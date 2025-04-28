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Bakan Kurum'dan İstanbul açıklaması: Hasar tespiti sonrası gerekeni yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kurum, "İstanbul'da hasar tespit çalışmalarımız kapsamında şu ana kadar 18 bin 74 binayı inceledik. 16 bin 434 binanın hasarsız, 1640 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik" dedi. Kurum hasar tespitlerinin tamamlanmasının ardından 'Gerekeni yapacağız" dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Kurum'dan İstanbul açıklaması: Hasar tespiti sonrası gerekeni yapacağız
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki depremlerin ardından yürütülen hasar tespit çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"1640 bina az hasarlı"

Bakan Kurum incelemelerde  16 bin 434 binanın hasarsız, 1640 binanın ise az hasarlı olarak tespit edildiğini bildirdi.

"Çalışmaların tamamlanmasıyla gerekeni yapacağız"

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul'da hasar tespit çalışmalarımız kapsamında şu ana kadar 18 bin 74 binayı inceledik. 16 bin 434 binanın hasarsız, 1640 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarımızın tamamlanmasıyla gerekeni yapacağız."

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