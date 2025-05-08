Bakan Kurum'dan İstanbul'daki belediyelere "kentsel dönüşüm" çağrısı: Konser düzenlemeyelim, paramızı buraya harcayalım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valiliği’nde düzenlenen Kentsel Dönüşüm Zirvesi’nde konuştu.

Ekrem İmamoğlu yerine vekaleten İBB Başkan vekili Nuri Aslan katıldı. Zirvede, İstanbul’un 39 ilçesinin belediye başkanlarının tamamı yer aldı.

"İstanbul güçlenirse, Türkiye güçlenir"

Bakan Kurum, zirvede yaptığı konuşmada, İstanbul’un sadece kendi güvenliği açısından değil, tüm Türkiye için stratejik önem taşıdığını vurguladı.

"Türkiye'nin geleceği, İstanbul'un güvenliği ile doğru orantılıdır. İstanbul güçlenirse, Türkiye güçlenir" diyen Kurum, kentin deprem riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

İstanbul’da hâlâ acilen dönüştürülmesi gereken 600 bin konut bulunduğunu belirten Bakan Kurum, 2012 yılından bu yana 923 bin bağımsız bölümün dönüşümünün tamamlandığını, halihazırda 208 bin 915 konut ve iş yerinde dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

"Benimle görüşmek isteyen herkese kapımız açık"

Kurum, “Ben milletimizin, buradaki basın mensuplarımızın önünde söz veriyorum. İstanbul'un dönüşümü noktasında benimle görüşmek isterseniz 7 gün 24 saat telefonum da, bakanlığımın kapıları da ardına kadar açıktır. Çok net söylüyorum. Lütfen, değerli başkanlarım, bizi arayın, sorun, gelin, hep birlikte, bizden destek isteyin, bize destek verin, hep birlikte bu mücadeleyi ortaya koyalım" dedi.

Deprem konusunun siyasi tartışmalardan uzak tutulması gerektiğinin altını çizen Kurum, bu meselenin ideolojik kavgalara ve günlük polemiklere malzeme yapılmaması gerektiğini belirterek tüm tarafları sorumluluk almaya davet etti.

"Konser de etkinlik de düzenlemeyelim"

İstanbul’un dönüşümünün sadece merkezi idarenin değil; yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların ortak çabasıyla mümkün olabileceğini vurgulayan Kurum, “Hepimiz aynı masada, aynı hedef için çalışmalıyız. Deprem korkusunun olmadığı bir İstanbul için projelerimizi bütüncül bir anlayışla hayata geçireceğiz” dedi.

Bütçelerin önceliğinin deprem dönüşümü olması gerektiğini ifade eden Bakan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı: “Gelin, konser de düzenlemeyelim, etkinlik de yapmayalım. Tüm kaynaklarımızı İstanbul’un dönüşümüne harcayalım. Bu mücadeleyi birlikte verelim.”