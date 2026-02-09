Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e: 11 ilde tek bir çivi çakmayan partinin genel başkanı olarak tarihe geçecek

Bakan Kurum, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Asrın İnşası Güçlü Türkiye'nin İhya Vizyonu Paneli"nde yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 ildeki 14 milyon kişinin doğrudan etkilendiğini belirtti.

"Biz bu karanlıktan çıkmasını bildik"

Depremde 53 bin kişinin hayatını kaybettiğini, 100 binden fazla kişinin yaralandığını hatırlatan Kurum, binlerce binanın yıkıldığını, 104 milyar dolarlık doğrudan ekonomik kayıp yaşandığını söyledi.

Kurum, depremin yaşandığı zamanlar dünyada da bazı sorunlar yaşandığını ifade ederek, "Ama biz bu karanlıktan çıkmasını bildik. Önce milletimiz bize inandı, biz de milletimizin desteğiyle gece, gündüz hiç durmadık. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir taraftan arkadaşlarımızla enkaz çalışmaları yürütürken bir yandan da kalıcı konutların yapımına başlamıştık" diye konuştu.

"Çöp kutusu göndermekle övünüyorlar"

Gelinen noktanın kolay olmadığını vurgulayan Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i şu sözlerle eleştirdi:

"11 ilimizde imzasını attığımız meydanlarımız, çarşılarımız, tarihi eserlerimizle cevap verdik. Huzurla yuvalarına giren 2 milyon vatandaşımızın gülen yüzleriyle cevap verdik. Ama görüyoruz ki hiç mahcup olmuyorlar. Hala da yalanlara devam ediyorlar. Çöp kutusu göndermekle övünüyorlar ama bizim bu kadar emekçiyle gece-gündüz çalıştığımız 455 bin konutu beğenmiyorlar.

Kendi de bal gibi biliyor afet konutlarında faiz olmadığını... Bugün bütün oradaki depremzede kardeşlerimize sorsanız, geçmişte yaşadığımız afetlerdeki vatandaşımıza gidip sorsanız faiz olmadığını hepsi size söyler.

"Kimse bunu yutmaz Özgür Bey"

Ancak ısrarla, bile bile, milletimizin gözünün içine baka baka yalanını sürdürüyor. 'Tüm afetlerde olduğu gibi burada da konutlar faizsiz, sabit fiyatla olacak' diyoruz, anlatıyoruz, duyuyorlar ama devam ediyorlar. Güya sonra çıkacak 'Ben dedim de yaptılar.' diyecek. Kimse bunu yutmaz Özgür Bey.

Milletin aklıyla oynamayın. Beceriksizliğinizi, millete ilgisizliğinizi bunlarla örtemezsiniz. Bizi 'enkazın altında kalacaklar' diye beklerken, bu enkazın altında siz kaldınız siz. Bu oyunlarınla da o enkazın altından çıkamayacaksınız. 11 ilde bir çivi çakmayan partinin genel başkanı olarak tarihe geçeceksiniz."