Bakan Kurum'dan, Özgür Özel'in Hatay'a ilişkin sözlerine tepki: Ben senin derdini biliyorum

Özgür Özel, Yalova mitinginde deprem bölgesine ilişkin açıklamalarda bulunarak "Tayyip Bey'e 2 hususu daha hatırlatıyorum. Ben deprem bölgesine gittim, toplayamadığın kalabalığı topladım. Yağmurda bütün gerçekleri anlattım. Eğer sen haklıysan gel birlikte deprem bölgesini gezelim dedim. Bir daha soruyorum. Cevap bekliyorum. Sen bir şey söylüyorsun, Hatay'ın sokakları başka bir şey söylüyor. Benimle birlikte 6 Şubat'ta Hatay'da sokakta gezmeye var mısın yok musun?" demişti.

Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımla Özgür Özel'e tepki gösterdi:

"CHP eser üretemediği gibi artık laf da üretemiyor. Özgür Özel her yerde bozuk plak gibi Murat Kurum da Murat Kurum. Ben senin derdini biliyorum. Senin derdin, deprem bölgesinde inşa ettiğimiz 455 bin konut. Senin derdin, milletimiz için yapacağımız 500 bin sosyal konut. Rüyanda bile göremeyeceğin eserleri biz üretiyoruz diye aklın çıkıyor."