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Sakarya'daki korkutan yangın Bilecik'e sıçradı! Ekipler müdahale ediyor

Sakarya’da başlayan orman yangınının, Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Kızılöz köyüne kadar ulaştığı belirtildi.

Haber Merkezi
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Sakarya'daki korkutan yangın Bilecik'e sıçradı! Ekipler müdahale ediyor
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Sakarya’da başlayan orman yangınının, Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Kızılöz köyüne kadar ulaştığı belirtildi. Yangının köye sıçrama riskine karşı, Kızılöz köyü dün tedbir amacıyla tahliye edilmişti.

Ekipler yoğun çaba sarf ediyor

Sakarya’nın Hacılar Mahallesi’ndeki orman yangının Bilecik’e sıçradığı bildirildi. Sakarya’da başlayan yangında, alevler dün tahliye edilen Bilecik Osmaneli'ye bağlı Kızılöz köyüne yaklaştı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye yangına karadan, uçak ve helikopterler de havadan müdahalede bulunuyor. Bölgenin sarp yapısı nedeniyle iş makineleriyle yol açmaya çalışan ekipler, yangının ilerleyişini durdurmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Öte yandan, tahliye edilen köydeki bazı vatandaşlar, evdeki eşyalarını traktörlere yükleyerek güvenli bölgeye taşıyor.

Bakan Kurum açıklama yaptı

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen orman yangınından etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerimiz yangının kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmalarına başladı. Şu ana kadar 7'si konut toplam 12 bağımsız bölümün yıkık ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz gereken adımları atacağız."

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