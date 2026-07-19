Bakan Kurum'dan Tuz Gölü'nden 'Flamingo' paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde 2022 yılında yavru flamingolar için hayati öneme sahip olan tatlı suyun tedarikine yönelik su kuyusu açtı. Bu kuyu sayesinde su stresi yaşanan kritik dönemlerde flamingo yavrularının ana beslenme noktası olan kreş alanına su takviyesi yapıldı. Yine koruma projeleri kapsamında temmuz ayı içinde, Tuz Gölü'ndeki üreme alanlarından beslenmeye gelen flamingo yavruları, havadan fotoğraflarla sayılıyor. Ayrıca, başta flamingolar olmak üzere toy kuşu ve bozkır kartalı gibi nesli tehlikede olan türler de izleniyor. Bu yıl etkili olan yağışlar sayesinde kreş alanına su takviyesine gerek kalmadı.

'Tuz Gölü'nde ailemiz kalabalıklaşıyor'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, flamingo popülasyonunun arttığı gölden görüntüler paylaştı. Bakan Kurum, görüntülere, "Tuz Gölü’nde ailemiz kalabalıklaşıyor. Koruma altına aldığımız bölgede son 5 yılın en yüksek yavru sayısına ulaştık. 12 bin 800 yavru flamingo Tuz Gölü’nde yaşam buldu" notunu düştü.

'Özel çevre koruma bölgesi'

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Koruma İzleme ve Özel Çevre Koruma Bölgeleri Dairesi Başkanı Mustafa Uzun, Tuz Gölü’nün tuzcul sulak alan olarak flamingolar için eşsiz bir barınma alanı olduğunu dile getirdi. Uzun, "Bakanlık olarak Tuz Gölü'nü Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsü altında koruyoruz. Bu bölgede flamingolar da dahil nesli tehdit, tehlike altındaki kuş, hayvan ve endemik bitki gibi tüm canlıları koruma yönünde gereken bütün çalışmaları yürütüyoruz" dedi.

Mustafa Uzun, Tuz Gölü’nde yeni izleme projesinin nisan ayında başladığını belirterek şu bilgileri verdi:

"Nisan-mayıs ayları flamingoların üreme ve yumurtlama dönemi. Daha sonra yumurtadan yavrular çıkıyor. Şu an yavrular yumurtalardan çıkmış durumda. Bugün bunu izlemeye geldik. Bu yıl yavru sayısı bakımından oldukça iyi durumdayız. Geçen sene susuzluğa bağlı olarak yavru sayımız oldukça düşüktü. Ama çok şükür ki bu yıl yağışlar olması gereken seviyelerde. Bu nedenle bu yıl yavru sayıları son 5 yıl içerisinde görülen en üst seviyelere ulaştı. Yaklaşık 12 bin 800 yavrumuzu projemizde görevli olan akademisyen hocalarımız ve teknik ekiplerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde tespit ettik. Yavruların beslenme noktasında da hiçbir eksiğimiz yok. Yavrular yılın sonuna doğru artık göç etme hazırlıklarına başlıyorlar. O döneme kadar izleme çalışmalarımızı aralıksız yürütüyoruz."