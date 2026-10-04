Bakan Mehmet Şimşek, Teftiş Kurulu'nu görevlendirdi

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, savcılığın eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni talep etmesi üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cuma günü ilgili mevzuata uygun olarak ön inceleme ve araştırma yapılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulunu görevlendirdi.

Savcılık “görevi kötüye kullanma” suçundan izin istedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunun 30 Eylül'de Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderdiği yazıda, eski SPK Başkanı Gönül hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan soruşturma yürütülebilmesi için izin talep edildiği ortaya çıkmıştı.

Savcılık yazısında, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören bazı hisselerde gerçekleştirildiği değerlendirilen manipülatif işlemlerin portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları aracılığıyla yapıldığına ilişkin ihbar ve tespitler üzerine dört ayrı soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

SPK'nın fonlara ilişkin raporları da dosyada

Başsavcılığın yazısında, SPK tarafından 2024'ten Eylül 2026'ya kadar bazı hisselerde fonlar aracılığıyla manipülatif işlemler gerçekleştirildiğine ilişkin raporlar hazırlandığı ve bu raporlar doğrultusunda savcılığa suç duyurularında bulunulduğu bilgisine de yer verildi.

Savcılığın izin talebiyle birlikte süreç, Gönül'ün SPK Başkanlığı dönemindeki denetim ve gözetim faaliyetlerinin de incelenmesine uzandı. Bakan Şimşek'in Teftiş Kurulunu görevlendirmesiyle, soruşturma izni talebine ilişkin Bakanlık bünyesindeki ön inceleme ve araştırma süreci başlatılmış oldu.

Gönül şüpheli sıfatıyla ifade vermişti

İbrahim Ömer Gönül, fon soruşturması kapsamında 30 Eylül'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında “şüpheli” sıfatıyla ifade vermiş, işlemlerinin ardından adliyeden ayrılmıştı. Cumhuriyet

Gönül, 18 Nisan 2022'de SPK Başkanlığına atanmış ve dört yıllık görev süresinin 18 Nisan 2026'da sona ermesi üzerine görevinden ayrılmıştı.

Şimşek daha önce “hukuki süreç devam ediyor” demişti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de fon piyasasındaki gelişmelere ilişkin açıklamasında, piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki sürecin devam ettiğini belirtmişti. Şimşek, Adalet Bakanlığı ile koordinasyon içinde fon yatırımcılarının meşru haklarının gözetildiğini ve finansal sistem ile reel ekonomiye olumsuz yansımaları önlemek amacıyla gerekli tedbirlerin sürdürüleceğini açıklamıştı.