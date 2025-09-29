Bakan Memişoğlu: 18 bin yeni personel alımı yapılacak

  1. Ekonomim
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır" dedi.

Takip Et


Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanlığı'na yapılacak olan 18 bin personel alımıyla alakalı bilgi verdi.

Bakan Memişoğlu, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz. 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır. Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır. Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir. Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

