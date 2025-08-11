  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Memişoğlu açıkladı: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor
Takip Et

Bakan Memişoğlu açıkladı: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, 29 yaralıdan 19'unun taburcu edildiğini, hastanede 10 yaralının olduğunu ve hepsinin genel durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Memişoğlu açıkladı: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor
Takip Et

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından son duruma ilişkin açıklama yaptı.

"Toplam 52 başvuru var. 29'u tedaviye alındı, 19'u taburcu edildi"

Tüm Türkiye ve Balıkesir'e geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Memişoğlu, "Depremin ilk anından itibaren gerekli koordinasyon ve yardımlar yapılmaya başlandı. Dün gece hastanede yaralılarımızı ziyaret ettik. Toplam 52 başvuru var. 29'u tedaviye alındı, 19'u taburcu edildi. Şu anda hastanelerimizde 3'ü doğrudan deprem etkisiyle olmak üzere toplam 10 yaralımız var. Hepsinin genel durumları iyi, en kısa zamanda yaralılarımızı taburcu edeceğiz." diye konuştu. Bakan Memişoğlu, depremde hayatını kaybeden vatandaşın ailesine başsağlığı diledi.

Söke-Kuşadası karayolunda yol çöktü: Ulaşımda aksama yaşandıSöke-Kuşadası karayolunda yol çöktü: Ulaşımda aksama yaşandıGündem

 

Bakan Yerlikaya deprem bölgesinde son durumu açıkladı: Hasar tespiti için 50 ekip kurulduBakan Yerlikaya deprem bölgesinde son durumu açıkladı: Hasar tespiti için 50 ekip kurulduGündem

 

Gündem
Şarkıcı Ayla Başar hayatını kaybetti
Şarkıcı Ayla Başar hayatını kaybetti
Mersin'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başlatıldı
Mersin'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başlatıldı
Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi uzatıldı! Suçlamalar neler?
Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi uzatıldı! Suçlamalar neler?
İmamoğlu, aynı cezaevinde kaldığı Altaylı’ya röportaj verdi: Cezaevinde Kürtçe öğrenmeye gayret ediyorum
İmamoğlu, aynı cezaevinde kaldığı Altaylı’ya röportaj verdi
Bakan Kurum, Balıkesir'deki hasarlı bina sayısını açıkladı
Bakan Kurum, Balıkesir'deki hasarlı bina sayısını açıkladı
Kayseri'de 14 katlı apartmanda korkutan yangın: 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Kayseri'de 14 katlı apartmanda korkutan yangın: 8 kişi hastaneye kaldırıldı