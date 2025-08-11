Bakan Memişoğlu açıkladı: 19 kişi taburcu edildi, 10 yaralının tedavisi sürüyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından son duruma ilişkin açıklama yaptı.

"Toplam 52 başvuru var. 29'u tedaviye alındı, 19'u taburcu edildi"

Tüm Türkiye ve Balıkesir'e geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Memişoğlu, "Depremin ilk anından itibaren gerekli koordinasyon ve yardımlar yapılmaya başlandı. Dün gece hastanede yaralılarımızı ziyaret ettik. Toplam 52 başvuru var. 29'u tedaviye alındı, 19'u taburcu edildi. Şu anda hastanelerimizde 3'ü doğrudan deprem etkisiyle olmak üzere toplam 10 yaralımız var. Hepsinin genel durumları iyi, en kısa zamanda yaralılarımızı taburcu edeceğiz." diye konuştu. Bakan Memişoğlu, depremde hayatını kaybeden vatandaşın ailesine başsağlığı diledi.