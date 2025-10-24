Bakan Memişoğlu: Aile hekimliklerine sigara bırakma birimi oluşturuluyor

Ziyarete Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya milletvekilleri Mevlüt Çavuşoğlu, Kemal Çelik, Sağlık İl Müdürü Behzat Özkan ve AK Parti İl Başkanı Ali Çetin de katıldı. Antalya’nın Türkiye’nin sağlık turizmi açısından başlıca şehirlerinden biri olduğunu belirten Memişoğlu, “Antalya sağlık hizmetleri anlamında üniversiteleri, eğitim araştırmaları ve 47 hastanesiyle Türkiye’nin örnek illerinden biri. Buraya yatırımlarımızı ve altyapıyı güçlendirmek için geldik” dedi.

Atatürk hastanesinin projesi hazırlanıyor

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yatırım programına alındığını belirten Memişoğlu, “Projesi hazırlandı, en kısa zamanda yenileme çalışmalarını tamamlayacağız. Üniversite hastanemizle birlikte Antalya’ya birçok sağlık yatırımı gerçekleştiriyoruz. Döşemealtı Hastanesi’ni tamamladık, Aksu ve Manavgat’taki hastaneleri de kısa sürede bitireceğiz. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yalnızca ülkemize değil, çevre coğrafyalarda da sağlık hizmeti ulaştırmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Aile hekimlikleri örnek olacak

Aile sağlığı merkezlerinin toplumun en yakın sağlık birimleri olduğunu vurgulayan Memişoğlu, “Aile sağlığını ve birinci basamağı önceliyoruz. Bu merkezlerin fiziki yapısını ve kurumsal kimliğini yeniliyoruz. Bundan sonra aile sağlığı merkezlerinin belli standartlarda fiziki yapıları ve logoları olacak. Bu şekilde hem ortam hem de hizmet kalitesiyle örnek bir yapı oluşturacağız” dedi.

Aile hekimlerine kısmen randevu dönemi

Toplumun aile hekimlerine öncelik vermesi gerektiğini belirten Bakan Memişoğlu, “Aile hekimleri, vatandaşlarımızın sağlık geçmişini en iyi bilen hekimlerdir. Hastanelerden önce aile hekimlerine başvurulmasını istiyoruz. Ayrıca bugünden itibaren aile hekimliklerinde belli bir kapasiteyi randevulu sisteme açıyoruz. Böylece vatandaşlarımızın bir kısmı randevuyla muayene olabilecek” diye konuştu.

Sigara bırakma birimleri kurulacak

Tütün kullanımıyla mücadeleye değinen Memişoğlu, aile hekimliklerine sigara bırakma birimleri kurulacağını açıkladı. “Vatandaşlarımız aile hekimliklerine geldiklerinde sigarayla ilgili danışmanlık alabilecek, gerekli ilaçlara erişebilecek. Bu konuda sadece biz değil, toplumun da çaba göstermesi gerekiyor. Mobil sağlık üniteleriyle sigara bırakma hizmetlerini meydanlara ve çarşılara taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara sigarayı bırakın çağrısı

Sigara içen vatandaşlara çağrıda bulunan Bakan Memişoğlu, “Sigara içen herkesin bunu bırakmak istediğini biliyoruz. Lütfen sağlık birimlerine gidin ve sigarayı bırakma konusunda destek alın. Sigara bırakma polikliniklerini son bir yılda yüzde 80 artırdık. Bu konuyu ertelemeyin, çocuklarınız ve sağlığınız için sigarayı bırakın. Biz Sağlık Bakanlığıyız, hastalıkla değil sağlıkla ilgileniyoruz” dedi.

Açıklamalarının ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Antalya Valiliği’ni ziyaret etti.