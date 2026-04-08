Bakan Memişoğlu duyurdu: Türkiye'den İran'a tıbbi yardım dolu TIR'lar yola çıktı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tıbbi malzeme ve cihazlarla yüklü yardım tırlarının İran’a doğru yola çıktığını açıkladı. Memişoğlu, Türkiye’nin her zaman mazlumların yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bizler, rotasını her daim kardeşliğe ve şifaya çeviren bir iyilik medeniyetinin temsilcileriyiz." ifadelerini kullandı.

"Mazlumlara destek olmaya devam ediyoruz"

Türkiye’nin insani yardım anlayışına dikkat çeken Memişoğlu "Önce insan anlayışıyla, gönül coğrafyamızın her köşesindeki mazlumlara destek olmaya, yaraları sarmaya ve umudu yeşertmeye devam ediyoruz." dedi.

Bu kapsamda hazırlanan yardım sevkiyatına ilişkin bilgi veren Memişoğlu "Bu inançla hazırlanan tıbbi malzeme ve cihazlarla yüklü yardım tırlarımız, komşumuz İran’a doğru yola çıktı" ifadelerini aktardı.

"Şifa bekleyenler için seferber oluyoruz"

Ayrıca Bakan Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık alanındaki imkânlarını ihtiyaç sahipleri için seferber etmeyi sürdüreceğini belirterek "İnsanı yaşatmayı merkeze alan bir anlayışla, sahip olduğumuz tüm imkânları şifa bekleyenler için seferber etmeyi sürdüreceğiz." dedi.