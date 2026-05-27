Bakan Memişoğlu: Kurbanın ilk günü 13 bin 513 kişi yaralandı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı'nın ilk gününde, kurban kesimi esnasında yaşanan yaralanmalar nedeniyle sağlık tesislerimize toplam 13 bin 513 kişi başvurmuştur. Süreç boyunca vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyor, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Bayram mesaisinde fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.