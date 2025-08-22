Bakan Memişoğlu: Sigara içenleri bırakmaya teşvik edeceğiz

Programı kapsamında Sakarya'ya giden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Valiliği ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Memişoğlu, Vali Rahmi Doğan ile görüştü.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Memişoğlu, "Sigara ve tütün alışkanlığından vazgeçelim" dedi.

Tütün bağımlılığı konusunda da mücadele başlattıklarını, sigara içen, tütün kullananlara ulaşıp bu zararlı alışkanlıklarını değiştirmelerini sağlamaya çalışacaklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"Artık sadece kilo boy ölçmeyeceğiz. Sigara içenlere sigara içmemesi konusunda hem eğitim vereceğiz hem onları sigarayı bırakmaya teşvik edeceğiz.

Lütfen sigarayı bırakmak istiyorsanız, bağımlılıkla ilgili mücadele edecekseniz 171'i arayın, 184'ü arayın, sizi yönlendirelim.

Hep beraber bu sigara illetinden, maalesef toplumumuzun üçte birinin sorunu olan bu sigara alışkanlığından, tütün alışkanlığından vazgeçelim. Sadece tütün değil maalesef bugünkü sorunumuz.

Bugün elektronik sigaralar, 'puff' dediğimiz, maalesef içinde hangi maddenin olduğunu doğru dürüst bilmediğimiz, özellikle gençlere yönelik bu tür alışkanlıklara başlamamamız veya başlattırmamamız lazım. Bu tür bağımlılıklar maalesef insanımıza, sağlığımıza zararlı.

Sağlık Bakanlığı olarak toplumumuzla beraber bu mücadeleyi başarmak istiyoruz. Onun için herkesin desteğini istiyoruz."