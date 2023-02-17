Bakan Murat Kurum: 345 bin bağımsız bölüm yıkık veya ağır hasarlı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, depremden etkilenen illerde 3 milyon bağımsız bölümün 345 bininin yıkık veya ağır hasarlı olduğunu açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, depremden etkilenen illerde yerleşim alanlarına ilişkin yerlerin belirlendiğini açıkladı.
Ekiplerin jeolojik etüt raporlarını hazırladığını ifade eden Bakan Kurum, konutların zemin artı 3-4 katı geçmeyeceğini söyledi.
Ağır hasarlı binalardan eşya taşıyacak vatandaşların valiliklerin koordinesinde süreci yönetmesinin önemli olduğunu vurgulayan Kurum, enkazların ise belirlenen enkaz döküm alanlarına döküleceğini ve ayrıştırılacağını belirtti.
3 milyon bağımsız bölümün 345 bininin yıkık veya ağır hasarlı olduğunu açıklayan Bakan Murat Kurum, 1 hafta içinde 10 ilimizde tüm hasar tespit çalışmalarının tamamlanacağını ve konutların inşaatına mart ayında başlanacağını söyledi.
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