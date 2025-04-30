Bakan Murat Kurum: Kanal İstanbul ile ilgili bir konu gündemimizde yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada muhalefetin Kanal İstanbul’a ilişkin iddialarını net bir dille reddetti.

Bakan Kurum, “Kanal İstanbul şu an gündemimizde değil. Bu proje üzerinden polemik yaratma çabaları, milletimiz tarafından da karşılık bulmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti:

"Kanal İstanbul ile ilgili bir konu gündemimizde yok. Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratma çabası milletimiz nezdinde karşılıksız kalacaktır. Konutların Kanal İstanbul ile bir ilgisi yok. Daha önce söz verdiğimiz, ev sahibi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olması için yaptığımız bir çalışma.

Onların söylediği gibi Araplara veya herhangi bir ülke vatandaşına ev satılmış değil. Hepsi Türkiye vatandaşı ev sahibi olmayan kardeşlerimiz. Bu projenin Kanal İstanbul ile alakası yoktur. Muhalefetin gündemi bizi ilgilendirmiyor. Biz milletimize verdiğimiz sözleri tutmaya devam edeceğiz."