Bakan Osman Aşkın Bak: Asansörlere karekod koyacağız
Aydın'da asansörün düşmesi sonucu bir öğrencinin hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama yapan Bakan Bak, "Asansör kazası ile ilgili sorumlular, tüm sorumlular hesap verecek." dedi. Bakan Bak, asansörlere karekod koyacaklarını açıkladı.
Aydın'da, KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş isimli öğrencinin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan asansör tartışması konusunda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açıklama yaptı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Asansör kazası ile ilgili sorumlular, tüm sorumlular hesap verecek."dedi.
"Asansörlere karekod koyacağız." diyen Bakan Bak, "Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nun asansörlerinin son bakım tarihi ise 16 Ekim 2023’tür." açıklaması yaptı.