Bakan Osman Aşkın Bak duyurdu: Bolu'ya yeni bir stat yapılacak

Bolu'daki temasları kapsamında Valiliği ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Erkan Kılıç ve protokol üyeleriyle görüştü, ardından yatırım değerlendirme toplantısına katıldı.

Daha sonra Bolu Atatürk Stadyumu'na geçen Bak, kentin spor yatırımlarıyla alakalı değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek, spor yöneticiliği yaptığı dönemlerde Bolu'da çok sayıda kamp gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bolu'nun bir spor kenti olduğuna işaret eden Bak, kentin, özellikle futbolda takımların sezon başı hazırlıklarını yaptığı çok önemli bir yer olduğunu kaydetti.

Bak, kentte yapılan yatırımların zamanında bitirildiğini, kalan eksiklikleri tamamlayacaklarını, yeni talepleri de paylaşacaklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bolu'nun spor şehri olması yönünde çok daha büyük adımlar atacağız. Özellikle Yaşamkent Gençlik Merkezimiz bitti. Yakında tefrişat da tamamlamış olacak, onu açacağız. Yine Yaşamkent'te 100 kişilik spor salonu inşaatına başlıyoruz. Hayır uğurlu olsun, çocuklarımız için gençlerimiz için. Yine Sağlık Mahallesi'nde gençlik merkezi ve açık saha var. Onları da gerçekleştireceğiz. Yine mahalle tipi gençlik merkezleri yapılmış 5 ilçemizde. Mengen Yeniçağa, Göynük, Dörtdivan ve Kıbrıscık; bunlar da tamamlanmış, bir kısmı da son noktaya gelmiş. O yüzden biz de yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Yine Bolu Merkez ve ilçelerinde 14 halı saha yapıldı, hizmete alındı. Yeni talepler de var onları da gerçekleştireceğiz."

Bakan Bak, kent için yapmayı planladıkları projelere değinerek, Bolu Aladağ'a bir gençlik kampı kazandırmayı amaçladıklarını, mevcut kampın yanına taştan, modern, uluslararası misafirin kalabileceği bir kampı hizmete açmayı planladıklarını anlattı.

Karaçayır bölgesinde 250 kişilik salon yaptıklarını ve cimnastik için salon talebi bulunduğunu, bunu da inşa edeceklerini aktaran Bak, Bolu'nun bütün hizmetleri hak ettiğini kaydetti.

Bak, AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol'un projesinden bahsederek, "Kartalkaya'da gençlerin kayak öğrenmeleri için bir projesi var, onu destekliyoruz. İnşallah Bolu'nun çocukları kayakta da başarılı olacak. Cimnastikte başarılı işler yaptılar. Bolu'nun gururu, Suat Çelen Cimnastik Federasyonu Başkanı, ona da bir alkış verin çünkü Bolu'dan yetişmiş. İnşallah olimpiyatlarda da cimnastikçilerimiz bayrağımızı göndere çektirecek, İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletecek. O yüzden Bolu'ya bu yatırımlar hayırlı olsun. Bolu'da önemli bir konu var herkesin tartıştığı; şu anda bulunduğumuz stadyum. Bunu inşallah güzel bir stadyumla yenileyeceğiz. Çok güzel, yaşayan bir stadyumu Bolu'muza kazandıracağız. Çok kısa zamanda başlayıp onun çalışmalarını süratle tamamlayıp ihalesini yapacağız. Bolu'ya hayırlı olsun. Boluspor'a da başarılar diliyoruz. Boluspor, Türk futbolunun efsanesidir, çok futbolcu yetiştirdi Türk futboluna. Savaş başkana (Abak) da teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Amatör spor kulüplerinin taleplerini dinlediklerini, onlara da maddi destek sağlayacaklarını dile getiren Bak, bu konuda da çalışmaları çok kısa zamanda paylaşacaklarını bildirdi.

Boluspor'a da destek olacaklarını belirten Bak, "Başkan merak etme. Boluspor'u Süper Lig'e çıkart, yolun açık olsun başkan. Alkışlar başkana, destekler bizden. " dedi.