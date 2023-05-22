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Bakan Özer: 29 Mayıs'ta okullar tatil

Bakan Özer, 28 Mayıs seçiminin ertesi günü okulların tatil olacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur cumhurbaşkanı seçiminin ertesi günü okulların tatil olacağını duyurdu.

Özer, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur oylamasının ertesi günü olan 29 Mayıs'ta okullarımızı eğitim öğretime hazırlamak için bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimiz de idari izinli sayılacak." dedi.

 

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