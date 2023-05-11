Bakan Özer: Okul öncesi eğitimde ek ücreti kaldırıyoruz

Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Mahmut Özer, Ordu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen ‘Okul Öncesi Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

Bakan Özer burada yaptığı konuşmada, "Tüm Türkiye’de okul öncesi eğitim ve erişimi kalıcı kılmak için şu anda 5 yaşı hallettik, 4 ve 3 yaşı da okul öncesi eğitime dahil etmek, oradaki oranları yükseltmek, dolayısıyla 3-5 yaş arasında OISD ortalamasını yakalamakla ilgili yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Tüm Türkiye’de okul öncesi eğitimle ilgili valilikler tarafından komisyonlar marifetiyle belirlenen ücretler vardı, 50-100 lira. Tam gün eğitim yapan kreşlerde 400-500 lira ücretler vardı. Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine dayalı olarak bu ücretler tahakkuk ettiriliyordu. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ile birlikte bu ücretlerin tamamını kaldırıyoruz. Türkiye’nin hiçbir noktasında ister tam gün eğitim yapsın, isterse yarım gün eğitim yapsın hiçbir ad altında okul öncesi eğitimden ek ücret alınmayacak.” dedi.