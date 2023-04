Bakan Özer'den LGS açıklaması

Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugün Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) başvuruların başladığını belirterek, deprem bölgesindeki öğrencilerin, isterlerse bölgelerindeki illerinde, ilçelerinde ve okullarda, istemezlerse farklı illerdeki istedikleri okullarda sınava girebileceklerini söyledi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Şehit Aytaç Altunörs İlk ve Ortaokulu'nda incelemelerde bulunan Özer, gazetecilere, depremden sonra eğitimi normalleştirmek için her türlü önlemi aldıklarını kaydetti.

Okulları açmadan önce çadır ve konteynerlerde eğitimin sürdürülmesi için her türlü desteği sağladıklarını ve psikolojik desteği depremzedelere ulaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Özer, depremin etkilediği illerdeki eğitim ve öğretimin, çeşitli tarihlerde başlatıldığını anımsattı.

Malatya'daki tüm ilçelerde eğitim başladı

Depremin en çok etkilediği 4 ildeki eğitime belirlenen ilçelerde devam ettiklerine dikkati çeken Özer, "Mesela geçen hafta itibarıyla Malatya'da 8 ilçemizde, Hatay'da 7 ilçemizde, Adıyaman'da çok sayıda ilçemizde ve Kahramanmaraş'ta 2 ilçemizde eğitim ve öğretime başlamıştık. Biliyorsunuz o tarihten itibaren eğitim ve öğretim başlanmasını valiliklerimize bırakmıştık. Malatya'da tüm ilçelerde bugün itibarıyla 156 okulda eğitim ve öğretim başlamış bulunuyor. Yani Malatya'da eğitime başlanmamış hiçbir ilçemiz bulunmuyor. Özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca sağlam raporu verilen okullara öncelik verilerek, onlar birinci kademede devreye sokuldu ve hızlı şekilde eğitim ve öğretim başladı." dedi.

Özer, Battalgazi ilçesindeki bir okulu ziyaret ettiklerini aktararak, öğrencilerin mutlu olduğunu dile getirdi.

Öğretmenlerin ise büyük heyecan duyduğuna işaret eden Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgede biz eğitimi ne kadar hızlı bir şekilde normalleştirirsek hayat normalleşecektir. Çünkü eğitim sektörünün çevresinde birçok sektör var. Bu amaçla her türlü imkanımızı seferber ettik ve her türlü desteği de veriyoruz. Özellikle öğrencilerimizin kitap, kırtasiye ile ilgili hür türlü desteğini karşılıyoruz. Diğer taraftan Malatya'daki 5 ilçemizde artık ağırlıklı olarak taşımalı eğitim ve öğretimi sürdürüyoruz. Çünkü 156 okulda eğitim ve öğretim başladığı için diğer okullarda okuyan öğrencilerin aileleri zorluk çekmesin diye öğrencilerimizi buraları taşıyoruz. Bölgemizde özellikle 8. ile 12. sınıflara, LGS ve YKS'ye hazırlanmalarıyla ilgili de çok ciddi destek veriyoruz. Bugün itibarıyla 3 bin 25 noktada yaklaşık 129 bin öğrencimize LGS, YKS hazırlanma desteği veriyoruz. Bu desteklerimizin niteliğini ve kapasitesini her geçen gün artıracağız. Bugün de bildiğiniz gibi LGS'ye başvurular başladı. 3 Nisan ile 13 Nisan tarihleri arasında diğer illerdeki öğrencilerimizin, otomatik olarak kendi okullarında sınava gireceği için kayıtları otomatik olarak yapılacak. Ama bölgemizdeki öğrencilerimiz isterlerse bölgelerindeki illerinde, ilçelerinde, okullarda, istemezlerse farklı illerdeki istedikleri okullarda sınava girebilecekler."